Райымбека Матраимова привезли в суд для избрания меры пресечения

В Первомайский районный суд Бишкека привезли экс-зампредседателя таможни Райымбека Матраимова.

Задержанного доставили в сопровождении сотрудников ГКНБ. Райымбек Матраимов не дает никаких комментариев и убегает от прессы.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019 года его уже вызывали на допрос в ГКНБ. Сразу после допроса отпустили. В октябре органы нацбезопасности начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Сегодня задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов.