Деньги, мусор и COVID-19. С чего начал Нариман Тюлеев в мэрии

Бывший столичный градоначальник Азиз Суракматов представил коллективу первого вице-мэра, который также будет исполнять обязанности главы Бишкека, — Наримана Тюлеева.

Нариман Тюлеев отметил, что готов работать круглосуточно, и определил несколько первоочередных вопросов.

«Сейчас в экономике кризис, многие компании не работают. В то же время много вопросов к службам, санэпидемстанции, что дербанят кафешки. Второй день, по-моему, никто не убирает листву в городе, даже по бульвару Эркиндик невозможно ходить», — отметил он.

Нариман Тюлеев также поручил вице-мэру Алмазу Бакетаеву завтра пригласить налоговых районных инспекторов. «Мы должны понять, сколько у нас есть и куда мы пойдем. В случае обострения ситуации с COVID-19 мы должны иметь запас минимум на месяц. Я только сегодня начал работать, вице-мэры, акимы, стационары чтобы были готовы. В любой момент может быть тысяча — полторы тысячи в день. Мы к этому должны быть готовы», — отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он будет исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.