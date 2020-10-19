Вешать фотографии умерших от COVID-19 в транспорте предложили в мэрии

Вешать фотографии умерших от COVID-19 в общественном транспорте предложил на плановом совещании в муниципалитете первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Начальник управления городского транспорта Сатыбалды Хакимов отметил, что в Бишкеке возобновили работу мобильных групп, куда входят представители Центра санэпиднадзора и УОБДД, которые проводят профилактические работы в общественном транспорте.

«Мобильные группы стараются работать, чтобы носили маски, но проблема не с водителями, а с пассажирами. Поэтому нужно решать этот вопрос, не знаю, может, сделать штрафы», — предложил он.

В ответ Алмаз Бакетаев предложить не штрафовать, а вешать фотографии. «Надо визуально показывать», — сказал он.



