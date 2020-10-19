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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Во многих центрах семейной медицины Бишкека запасов СИЗ хватит на месяц

В центрах семейной медицины Ленинского, Первомайского, Октябрьского районов столицы запасов средств индивидуальной защиты хватит на месяц. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщила начальник управления городского здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, в Свердловском районе запасов хватит на два месяца.

«Было совещание в конце недели с участием нового министра и первого вице-премьер-министра, на котором было сказано, что деньги будут выделяться. Значит, тендеры будут объявлены. Кроме того, в департаменте лекарственного обеспечения есть запас — 100 тысяч СИЗ. Будем просить, чтобы нам выделили», — сказала она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что с 10 октября возобновила работу горячая линия 118. «Сейчас она работает при объединенных центрах семейной медицины, всего восемь линий: в каждом центре по две линии», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169905/
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