Частные компании сами отвечают за поставки угля для ТЭЦ Бишкека

«Каждая частная компания самостоятельно несет ответственность перед ОАО «Электрические станции» за поставленную им угольную продукцию», — заявили в госпредприятии «Кыргызкомур».

В компании прокомментировали сообщение ГКНБ о выявленных коррупционных схемах в ОАО «Электрические станции» по поставкам некачественной угольной продукции на ТЭЦ Бишкека.

Количество участников товарищества (консорциум) составляет 20 угледобывающих предприятий.

«Каждый участник консорциума независим в своей финансово-хозяйственной и производственной деятельности и неподконтролен в этой части лидеру товарищества — ГП «Кыргызкомур», а также самостоятельно ведет взаиморасчеты и несет ответственность перед ОАО «Электрические станции» за поставленную им угольную продукцию. Какая именно частная компания занималась коррупцией, выявит следствие. До завершения результатов досудебной проверки и принятия решения правоохранительными органами мы считаем преждевременным давать какие-либо комментарии», — заключили в «Кыргызкомуре».