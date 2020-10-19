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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 127 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 127 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 40 человек, Оше — 10, Чуйской области — 6, Ошской — 41, Иссык-Кульской — 1, Таласской — 2, Джалал-Абадской — 14, Баткенской — 11, Нарынской — 2.

За весь период выздоровели 45 тысяч 863 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169788/
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