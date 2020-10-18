19 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-18.00 — микрорайон «Восток-5», 1, 2, 5, 6, 24б, проспект Чуй, 26, 26/1, 28, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-19 — Чуй-23), «Дордой-2» (1-я, 2-я улицы);
- 9.30-15.00 — район пересечения улиц Шота Руставели и Ахунбаева;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердиева, Набережная, Ойсул-Ата);
- 9.30-15.00 — Ошский рынок;
- 9.30-17.00 — микрорайон «Джал-29», улица Тыналиева;
- 13.00-15.00 — отрезки улиц Толстого, Байтика Баатыра, Тыныстанова;
- 15.00-17.00 — отрезки улицы Орозбекова, Фрунзе.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Достук, Медерова, Эркин), Озерное (улица Аульная), Гроздь (улицы Мелиораторов, Участок, Рыскулбекова, Шаршенова), Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Алымбаева), Кара-Жигач (улицы Шопокова, Фрунзе, Кундучаловой, Бузурманкул, Бек-Тоо, Саписа), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, 260-282);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Ак-Жол (улицы Суйская, Победы, Токтогула, Шопокова), Военно-Антоновка (улицы Горького, Пионерская, Фрунзе, Дружба, Южная);
- 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Усупбаева, Деповская, Северная), поселок Южный (улицы Комарова, Юбилейная, Гагарина);
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Луговая, Железнодорожная, Речная, Восточная, МТФ, Первомайская, Ынтымак), Кунтуу (улицы Спортивная, Заводская, Каменная, Иманалиева, Бейшеналиевой, Царенко), Ак-Кашат (улицы Комсомольская, Озерная, Целинная), Романовка (улицы Гагарина, Карла Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Западная, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская), город Шопоков (новостройка, улицы Новостройка, Новооктябрьская, Заводская, Лондон, Геофизика, Октябрьская, Степная, Кирова, Геологическая, Топографическая, Полевая, Южная, Вокзальная, Железнодорожная, переулок Железнодорожный);
Московский РЭС
- 9.30-17.00 — села Беловодское (переулок Советский), Садовое (улицы Прогресс, Парковая, Шевченко, Крупской, Чапаева, Молодежная, 8 Марта, Октябрьская, Гагарина, Колхозная, Кавказская, Пролетарская), Александровка (улица Луговая), Беш-Терек (улица Центральная), Ак-Суу (район сахзавода, улицы Ипподромная, Южная, Полевая, Спортивная, Дружбы, Тополевая, Пишпекская, Добровольского, Советская);
Кантский РЭС
- 9.0017.00 — села Джер-Казар (улица Манаса), город Кант (улицы Восточная, Кутузова, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Куренкеева, Гризодубова, Комсомольская, Шолохова, Маркса, Гагарина).
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Чапаева, Кегети, Акматбек.
3Ошская область
- 9.00-18.00 — сельская управа Дон-Булак, город Узген (часть), села Маданият, Найман, Кок-Жар, Каранай, Дедек-Буу, Адыр.
4Баткенская область
- 9.00-18.00 — город Кызыл-Кия (улицы Асаналиева, Кулатова, Молодая Гвардия, Набережная, Рыскулова, Ак-Булак, Иродан, Жакыпова, Механизаторская, Мулобобу, Тынчтык, Ленина, Горького, Чехова, Юбилейная, 60 лет Киргизии, Маркса, Масалиева, Молодежная, Советская, Энгельса, 1-й микрорайон, район «Январский», рынок «Айбек»), сельские управы Орозбекова, Котормо.