Беспорядки в Бишкеке. Раненые митингующие о том, почему вышли на площадь

В ходе массовых беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Около ста человек до сих пор остаются в больницах.
Журналист 24.kg встретилась с некоторыми пострадавшими, чтобы узнать, что привело молодых кыргызстанцев на акцию протеста и чем это для них обернулось.
19-летний Ырыскелди Табыш уулу живет в Токмаке. Он работает и учится в столице. 5 октября, как обычно, приехал в Бишкек. Говорит, был недоволен итогами выборов.
«Вечером мы с товарищами направились на площадь, хотя домашние просили меня не ходить», — рассказывает молодой человек.
Обстановка стала накаляться, Ырыскелди собирался покинуть площадь, в этот момент он получил ранение.
«Первая граната упала в трех метрах от меня. Осколки от нее попали мне в ногу. Тогда я ощутил опасность происходящего, начал убегать. Слева упал предмет, похожий на камень. В этот момент что-то задело мою руку, не обратил внимания — думал, это осколок. Когда отошел в сторону, чтобы рассмотреть рану, увидел, что кость раздроблена, а кожа полностью сгорела», — вспоминает он.
В медучреждении помощь оказали не сразу. Хирурга на месте не оказалось. Ему не могли дозвониться, сотовая связь была отключена. Операцию провели только через два часа. Но руку сохранить не удалось, конечность пришлось ампутировать.
Пожарные в нашей стране получают небольшую зарплату. Надеюсь, что у меня получится продолжить свою работу, чтобы помогать родным.Ырыскелди Табыш уулу
«Мы всей толпой толкали ворота. В этот момент сзади кто-то ударил меня камнем по голове. Или это было стекло, которое упало мне на затылок. Я пощупал голову и почувствовал тепло, а потом кровь потекла по лицу», — вспоминает Актан.
Его сразу госпитализировали. Сейчас парень проходит лечение в Нацгоспитале.
В соседней палате находится еще один участник тех событий — 26-летний Насирдин Мамыров. Он тоже получил травму на площади.
Молодой мужчина рассказывает, что специально приехал из Таласа выразить протест происходящим событиям в республике, а также действиям властей.
«На сегодня соседи отбирают земли, миллионы кыргызстанцев вынуждены мигрировать за рубеж. Мы видим, что постепенно теряем свое государство. Поэтому приехали, чтобы выразить протест по поводу происходящего. Нас никто не собирал, не оплачивал транспорт. Таласская молодежь против нынешней системы власти», — говорит он.
«Когда приехали, уже шли столкновения между силовыми структурами и простыми гражданами. Мы влились в толпу и вышли на передовую. Там мне попала пуля в ногу», — отметил Насирдин Мамыров.
По его словам, он пытался попросить помощи у медиков, но проезжавшие мимо машины скорой отказывались его забрать.
«Шофер машины скорой помощи, которая находилась на улице, где произошла стычка, сказал, что он не работает. Врачей внутри не было. Я не знаю, частная это медпомощь или нет», — добавил собеседник.
Отметим, что, помимо митингующих, во время беспорядков также пострадали работники силовых структур. На сегодня лечение проходит 621 сотрудник Министерства внутренних дел. Из них 176 милиционеров лежат в больницах. Остальные получают амбулаторное лечение.