В Нацгоспитале умерла пациентка. Минздрав сообщил подробности

В Национальном госпитале сегодня умерла пациентка, сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, 52-летняя женщина поступила по линии скорой помощи 6 октября 2020 года в приемную урологию Нацгоспиталя. Ее госпитализировали в отделение мочекаменной болезни в тяжелом состоянии. Была проконсультирована терапевтом, нефрологом, кардиологом.

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«Сразу же были сделаны рентген и КТ грудной клетки на наличие пневмонии, снимок не показал изменений в легких. На момент поступления по состоянию здоровья пациентка была неоперабельна, в связи с чем приняли решение провести стентирование правой почки. Назначили антибиотикотерапию. После этого было улучшение. 13 октября пациентка начала жаловаться на затрудненное дыхание. Были проведены повторные рентген и КТ, результаты показали двустороннюю пневмонию», — говорится в сообщении.

Действительно в отделении реанимации свободных коек не было, но Нацгоспиталь считается организацией третичного уровня, и необходимые специалисты могут оказать помощь в любом отделении. Минздрав

«Несмотря на отсутствие мест в реанимации, пациентка была изолирована в отдельную палату. Осмотрена невропатологом. Постоянное наблюдение вели дежурный врач и реаниматолог. Сатурация у больной была 95 процентов, то есть кислородотерапия не требовалась. Вчера, 15 октября, сатурация упала до 70 процентов. Пациентка сразу же была подключена к трем кислородным концентраторам, сатурация поднялась до 90 процентов. Однако начало падать давление, и, несмотря на проводимые мероприятия, она скончалась сегодня в 6.00. Тело отправлено на вскрытие», — проинформировали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что самодельные кислородные концентраторы не применяются в организациях здравоохранения, поскольку они очень взрывоопасны. «Самодельный концентратор был принесен, по словам родных пациентки, для использования в домашних условиях. На сегодня в Нацгоспитале имеется 285 кислородных концентраторов, которые по мере необходимости сразу же используются», — резюмировали в пресс-центре.