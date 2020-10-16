Митинг в Бишкеке. Сторонники Садыра Жапарова расходиться не желают

В Бишкеке у Дома правительства сегодня продолжается митинг сторонников премьера Садыра Жапарова, теперь исполняющего полномочия президента страны.

Сейчас на площади и в ближайших к ней скверах собралось около 500 человек. По словам одного из участников акции, они вышли, чтобы поддержать Садыра Жапарова и не дать парламенту изменить озвученные ранее премьером решения.

У импровизированной сцены на входе в Дом правительства пусто. Никто не выступает, из колонок играет музыка. Сторонники премьера расположились на газонах. Они внимательно следят за новостями из госрезиденции «Ала-Арча», где завершилось заседание Жогорку Кенеша. Многие, уткнувшись в телефоны, читают ленты новостных агентств. По их словам, они не уйдут, пока не убедятся, что их требования выполнены. Некоторые привели на площадь детей.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по Конституции становится торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента. В этом случае и. о. главы государства теперь будет премьер-министр Садыр Жапаров.

Сегодня депутаты потребовали, чтобы Садыр Жапаров увел людей с площади и восстановил в столице общественный порядок.