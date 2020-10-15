Ибраим Нуракун уулу показал, как выглядит сейчас седьмой этаж «Белого дома». Видео он разместил на своей странице Facebook.

В Бишкеке после парламентских выборов 4 октября прошли митинги не согласных с их итогами. Тысячи людей вышли на площадь Ала-Тоо. 5 октября начались массовые беспорядки. В ночь на 6 октября неизвестные захватили «Белый дом» и подожгли его.

По словам Ибраима Нуракун уулу, здесь до сих пор все стены и потолок в копоти, мебель и паркет сгорели полностью.

«Это должно стать для нас уроком. Последующие лидеры не должны забывать об этих днях», — подписал пост бывший пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу.