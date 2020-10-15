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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Ибраим Нуракун уулу показал, как выглядит сейчас седьмой этаж «Белого дома»

Ибраим Нуракун уулу показал, как выглядит сейчас седьмой этаж «Белого дома». Видео он разместил на своей странице Facebook.
 
В Бишкеке после парламентских выборов 4 октября прошли митинги не согласных с их итогами. Тысячи людей вышли на площадь Ала-Тоо. 5 октября начались массовые беспорядки. В ночь на 6 октября неизвестные захватили «Белый дом» и подожгли его.
 
По словам Ибраима Нуракун уулу, здесь до сих пор все стены и потолок в копоти, мебель и паркет сгорели полностью.
 
«Это должно стать для нас уроком. Последующие лидеры не должны забывать об этих днях», — подписал пост бывший пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169451/
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