В Бишкеке сторонники премьера Садыра Жапарова вновь собираются на митинг

В Бишкеке у Дома правительства сторонники Садыра Жапарова вновь собираются на митинг. Подъезжают микроавтобусы и легковые машины, на которых людей организованно привозят к Старой площади. Представителей правопорядка, несмотря на то что в Бишкеке введен ограничивающий массовые собрания режим ЧП, нет.

Напомним, что вчера депутаты Жогорку Кенеша повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что решит вопрос отставки президента.

Вечером того же дня, выступая перед своими сторонниками на площади, Садыр Жапаров заявил, что глава государства Сооронбай Жээнбеков пока не собирается уходить в отставку. Переговоры продолжатся сегодня.