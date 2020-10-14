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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митингующие на Старой площади грозят пойти в госрезиденцию

На митинге возле Дома правительства произошла провокация. Один из выступавших призвал участников акции протеста выдвинуться к государственной резиденции, чтобы поддержать Садыра Жапарова.

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На сцене возник спор. Организаторам митинга удалось остановить толпу.

Однако среди митингующих высказывают предложение: если до 20.30 президент Сооронбай Жээнбеков не уйдет в отставку, то толпа пойдет в госрезиденцию.

Один из участников акции протеста попытался выступить на русском языке. Собравшиеся на площади отреагировали на это агрессией. В выступающего полетели пустые бутылки из-под воды. В ситуацию вмешался один из модераторов митинга. Лишь после этого выступавшему дали договорить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169325/
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