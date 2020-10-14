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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митингующие у гостиницы «Иссык-Куль» расходятся: не хотят нарушать режим ЧП

Митингующие у гостиницы «Иссык-Куль» призывают к миру и порядку. Они приняли решение разойтись, чтобы не нарушать режим чрезвычайного положения.

Один из пришедших Замир Сабаев отметил, что на этом собрании нет чьих-либо сторонников. «Главная цель митинга — призыв к политикам о скорейшей стабилизации ситуации в стране. Мы призываем всех к миру и порядку», — сказал он.

Ранее, напомним, участники этой акции заявили, что они поддерживают назначение премьер-министра Садыра Жапарова и в то же время просят президента Сооронбая Жээнбекова не уходить в отставку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169321/
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