Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша решил уйти в отставку

Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу написал заявление об уходе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Ибраима Нуракун уулу, он написал заявление на имя спикера парламента Канатбека Исаева.

«Уважаемые коллеги, я принял решение уйти с должности руководителя пресс-службы парламента. Рад был работать с вами все эти пять лет. Выражаю всем признательность за плодотворное сотрудничество», — написал он.

Ибраим Нуракун уулу не пояснил, почему принял такое решение.

Напомним, что накануне на внеочередном заседании Жогорку Кенеша в госрезиденции «Ала-Арча» депутаты избрали нового спикера. Им стал лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев.