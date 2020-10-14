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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сапар Исаков и Албек Ибраимов не вернулись в колонию. Возбуждено уголовное дело

Бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов не вернулись в места отбывания наказаний. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

Уточняется, что по факту уклонения от наказания возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в столице после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

10 октября Алмазбек Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворены Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего главы государства допрошены и отпущены под домашний арест.

Сапар Исаков и Албек Ибраимов, которых суд отпустил с формулировкой «на семь дней по семейным обстоятельствам», должны были явиться в ГСИН вчера, 13 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169244/
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