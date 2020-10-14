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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Возле Дома правительства собираются сторонники Садыра Жапарова

Фото 24.kg. В Бишкеке собираются сторонники Садыра Жапарова

Возле Дома правительства на Старой площади сегодня собралось около 120 сторонников Садыра Жапарова.

Митингующие приехали из разных регионов Кыргызстана. Они требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Просят также ускорить процедуру назначения их лидера премьер-министром.

Напомним, что вчера глава государства вернул постановление парламента о назначении Садыра Жапарова главой правительства обратно в Жогорку Кенеш.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть вопрос по Садыру Жапарову на очередном заседании парламента. По данным пресс-службы главы государства, он направил письмо спикеру Жогорку Кенеша Канатбеку Исаеву. В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169189/
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