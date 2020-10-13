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Общество

В школах, где нет кабельного интернета, установят «Илимбоксы»

В 20 школах, не имеющих кабельного интернета, установят «Илимбоксы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, оборудование позволит при помощи Wi-Fi обеспечить доступ ко всем образовательным ресурсам Минобразования: oku.edu.gov.kg, kitep.edu.gov.kg/kg, lib.kg/lib/school, ibilim.kg, bb.edu.gov.kg/, а также к офлайн-версии «Википедии», образовательным ресурсам Академии Хана, электронной энциклопедии.

«Учащиеся и учителя могут скачивать электронные ресурсы «Илимбокс» на свои ноутбуки или телефоны или обучаться на этих порталах. Для этого ученик должен подключиться к сетке Wi-Fi, введя в браузер http://ilim.box», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169037/
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