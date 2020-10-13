В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 190 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 190 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 25 человек, в Оше — 7, в Чуйской области — 9, в Ошской — 46, в Таласской — 1, в Нарынской — 4, в Иссык-Кульской — 13, в Джалал-Абадской — 43, в Баткенской — 42.

За весь период выздоровели 44 тысячи 712 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.