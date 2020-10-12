Чуйская школа-интернат для детей-сирот нуждается в стиральных машинах

Чуйская государственная школа-интернат для детей-сирот нуждается в двух стиральных машинах. Об этом 24.kg сообщил глава Благотворительного фонда «Прав защиты детей сирот» Игорь Беляев.

«Руководство детского дома обратилось в наш фонд за помощью. Это самая крупная школа-интернат в Чуйской области. Нужны две стиральные машинки большого объема, способные обслужить 100-150 детей. Срок годности техники, которая там была, истек, поэтому она вышла из строя. Кто может помочь приобрести стиральные машины, будем очень благодарны за помощь», — рассказал Игорь Беляев.

Желающие оказать помощь могут перечислить денежные средства на Эльсом 0559800579 (с приложения на телефоне оплатить услуги (02523).

Узнать подробности можно, позвонив по номеру 0559800579, Игорь Беляев.