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Общество

Чуйская школа-интернат для детей-сирот нуждается в стиральных машинах

Чуйская государственная школа-интернат для детей-сирот нуждается в двух стиральных машинах. Об этом 24.kg сообщил глава Благотворительного фонда «Прав защиты детей сирот» Игорь Беляев.
 
«Руководство детского дома обратилось в наш фонд за помощью. Это самая крупная школа-интернат в Чуйской области. Нужны две стиральные машинки большого объема, способные обслужить 100-150 детей. Срок годности техники, которая там была, истек, поэтому она вышла из строя. Кто может помочь приобрести стиральные машины, будем очень благодарны за помощь», — рассказал Игорь Беляев.
 
Желающие оказать помощь могут перечислить денежные средства на Эльсом 0559800579 (с приложения на телефоне оплатить услуги (02523). 
Узнать подробности можно, позвонив по номеру 0559800579, Игорь Беляев.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168845/
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