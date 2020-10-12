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Общество

В Бишкеке за неделю Правила дорожного движения нарушили 2 тысячи 72 раза

В Бишкеке за неделю Правила дорожного движения нарушили 2 тысячи 72 раза. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, со 2 по 8 октября на штрафстоянку поставили 203 автомобиля.

  • За управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения выявили 41 водителя;
  • за управление с тонированными передними боковыми и лобовыми стеклами — 9 водителей;
  • за управление авто без водительского удостоверения — 54 водителя;
  • иные нарушения — 1 тысяча 968.

Сотрудники УПСМ просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168842/
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