За неделю 269 пьяных водителей оштрафовали в Кыргызстане

За прошедшую неделю в Кыргызстане выявили 22 тысячи 534 нарушения ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Из них:

— 347 протоколов выписали за управление транспортом без документов;

— 269 пьяных водителей оштрафованы, автомобили водворили на штрафстоянки;

— 77 протоколов выписали за незаконную тонировку;

— 890 протоколов — за нарушение ПДД с участием пешеходов;

— 3 тысячи 221 протокол выписали за нарушение правил эксплуатации транспорта;

— 4 водителя оштрафовали за автохулиганство;

— 4 тысячи 507 протоколов — за превышение скоростного режима;

— 7 фактов управления авто с подложными госномерами;

— 11 тысяч 370 нарушений других Правил дорожного движения.

Кроме того, 1 тысяча 842 машины водворили на штрафстоянки за нарушение ПДД.