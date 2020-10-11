12:10
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Режим ЧП в Бишкеке. Вызовов в скорую помощь ночью не поступало

Ночь в Бишкеке прошла спокойно. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов.

По его словам, сведения о пострадавших не поступали. Выездов на Старую площадь, где сторонники Садыра Жапарова праздновали победу, не было. 

Напомним, накануне парламент утвердил в должности премьер-министра экс-депутата Садыра Жапарова. В столице из-за напряженной обстановки с 10 октября введен комендантский час и действует режим чрезвычайного положения. Однако документ депутаты не рассматривали.

Отметим, что в статье 9 Конституционного закона «О введении чрезвычайного положения» указано, что Жогорку Кенеш своим постановлением не позднее трех дней должен утвердить указ президента о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях территории Кыргызской Республики или отменить его. 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168770/
просмотров: 397
Версия для печати
Материалы по теме
Равшан Джеенбеков вызван на допрос в ГКНБ
Садыр Жапаров назвал приоритетные направления работы: ничего нового
Беспорядки в Бишкеке. Фарид Ниязов задержан на 48 часов
Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров
Центр Бишкека. 11 октября. Фоторепортаж
Ночь в Бишкеке прошла без происшествий
Беспорядки в Бишкеке. Фарида Ниязова отпустили
События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Садыр Жапаров не намерен преследовать своих политических оппонентов
Садыр Жапаров: Райымбека Матраимова разыскивают правоохранители
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
11 октября, воскресенье
12:08
Беспорядки в Бишкеке. Равшан Джеенбеков вышел с допроса Беспорядки в Бишкеке. Равшан Джеенбеков вышел с допроса...
12:03
Кыргызстанцы призывают власти сохранить законность и порядок в стране
11:47
Задержан осужденный экс-глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов
11:34
Равшан Джеенбеков вызван на допрос в ГКНБ
11:32
До слез. О сплоченности кыргызстанцев в дни беспорядков сняли ролик