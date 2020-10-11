Режим ЧП в Бишкеке. Вызовов в скорую помощь ночью не поступало

Ночь в Бишкеке прошла спокойно. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов.
По его словам, сведения о пострадавших не поступали. Выездов на Старую площадь, где сторонники Садыра Жапарова праздновали победу, не было.
Напомним, накануне парламент утвердил в должности премьер-министра экс-депутата Садыра Жапарова. В столице из-за напряженной обстановки с 10 октября введен комендантский час и действует режим чрезвычайного положения. Однако документ депутаты не рассматривали.
Отметим, что в статье 9 Конституционного закона «О введении чрезвычайного положения» указано, что Жогорку Кенеш своим постановлением не позднее трех дней должен утвердить указ президента о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях территории Кыргызской Республики или отменить его.