В Бишкеке к площади Ала-Тоо продолжает стягиваться военная техника

На проспекте Чуй в Бишкеке выстраивается военная техника и спецтранспорт. На подъездах к площади Ала-Тоо видны как минимум десять БТРов и столько же военных КамАЗов, бронеавтомобиль и большое количество патрульных машин.

Сегодня в 16.00 здесь, напомним, пройдет развод-инструктаж Бишкекского гарнизона с участием всех силовых структур.

Напомним, сегодня с 20.00 в Бишкеке вводится режим чрезвычайного положения. Усиленные наряды милиции, военных и дружинники будут патрулировать город. Находиться вне дома после восьми вечера запрещено. Запрещены также массовые мероприятия.