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Общество

Темир Сариев: Фото с мешками золота якобы у меня дома — фейк

«В соцсетях распространяют фото, что якобы у меня дома нашли золото. Это полная чушь», — заявил 24.kg экс-премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, подобные вещи распространяют специально, чтобы стравить народ друг с другом. Политик считает, что правоохранительные органы должны реагировать на подобные публикации.

«Это делается специально, чтобы очернить меня. Ни грамма золота у меня нет. Я никогда не связывался с подобными делами. Где бы я не находился, всегда работал открыто и честно. Все, кто со мной работал, это знают. Сейчас идет черный пиар. Чего только не придумывали про меня. Теперь закончилось тем, что какой-то мешок показывают. Я призываю граждан не верить подобным фейкам», — отметил экс-глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168634/
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