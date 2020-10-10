«В соцсетях распространяют фото, что якобы у меня дома нашли золото. Это полная чушь», — заявил 24.kg экс-премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, подобные вещи распространяют специально, чтобы стравить народ друг с другом. Политик считает, что правоохранительные органы должны реагировать на подобные публикации.

«Это делается специально, чтобы очернить меня. Ни грамма золота у меня нет. Я никогда не связывался с подобными делами. Где бы я не находился, всегда работал открыто и честно. Все, кто со мной работал, это знают. Сейчас идет черный пиар. Чего только не придумывали про меня. Теперь закончилось тем, что какой-то мешок показывают. Я призываю граждан не верить подобным фейкам», — отметил экс-глава кабмина.