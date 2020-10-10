Садыр Жапаров призвал своих сторонников вести себя культурно

Садыр Жапаров в своем обращении заявил, что ОТРК не дает ему эфирное время.

По словам бывшего депутата, разные политические группы, объединившись, не дают ему работать в качестве премьер-министра.

«Я связан по рукам и ногам — ни аппарат, ни другие структуры не работают. Это все привело к сегодняшней ситуации. Вчера в социальных сетях опубликовал обращение к Алмазбеку Атамбаеву, Омурбеку Бабанову, Омурбеку Суваналиеву, Руслану Казакбаеву о том, чтобы они не подкупали народ и не выводили его на площадь. У меня есть все доказательства — запись телефонных переговоров. Я просил, чтобы молодые люди не продавались за 2-5 тысяч сомов», — сказал Садыр Жапаров.

Он попросил своих сторонников создать дружины для того, чтобы сохранить спокойствие в городе. Кроме того, политик призвал митингующих вести себя культурно.

Напомним, сегодня на центральной площади столицы произошла стычка между сторонниками Омурбека Бабанова, Алмазбека Атамбаева и сторонниками Садыра Жапарова. В результате пять человек пострадали.

Отметим, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова с 10 октября в столице вводится режим чрезвычайного положения.