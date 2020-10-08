Пеший марш против ОПГ пройдет в Бишкеке

Пеший марш против ОПГ пройдет завтра в Бишкеке. Об этом в Twitter написали организаторы.

Game over!

С завтрашнего дня криминал будет прятаться по щелям, а не пытаться поставить своего премьера. pic.twitter.com/wssrQBpKBV — Azamat Akeneev (@akeneev) October 8, 2020

По их словам, марш начнется в 14.00. Активисты намерены пройти от железнодорожного вокзала до площади Ала-Тоо.

«С завтрашнего дня криминал будет прятаться по щелям, а не пытаться поставить своего премьера», — пишет Акенеев.

Завтра в это же время у «Форума» собираются на митинг сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Отметим, после событий 5 октября разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели.