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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Пеший марш против ОПГ пройдет в Бишкеке

Пеший марш против ОПГ пройдет завтра в Бишкеке. Об этом в Twitter написали организаторы.

По их словам, марш начнется в 14.00. Активисты намерены пройти от железнодорожного вокзала до площади Ала-Тоо.

«С завтрашнего дня криминал будет прятаться по щелям, а не пытаться поставить своего премьера», — пишет Акенеев.

Завтра в это же время у «Форума» собираются на митинг сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Отметим, после событий 5 октября разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168402/
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