Пеший марш против ОПГ пройдет в Бишкеке

Пеший марш против ОПГ пройдет завтра в Бишкеке. Об этом в Twitter написали организаторы.
По их словам, марш начнется в 14.00. Активисты намерены пройти от железнодорожного вокзала до площади Ала-Тоо.
«С завтрашнего дня криминал будет прятаться по щелям, а не пытаться поставить своего премьера», — пишет Акенеев.
Завтра в это же время у «Форума» собираются на митинг сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Отметим, после событий 5 октября разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели.