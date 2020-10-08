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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

На Старой площади собралось около 800 человек. Ожидают выхода Садыра Жапарова

Возле Дома правительства продолжается митинг в поддержку Садыра Жапарова.

Людей становится больше, на Старой площади собралось около 800 человек, включая дружинников.

Известно, что Садыр Жапаров находится внутри Дома правительства. Пока неизвестно, что именно там обсуждается и кто, помимо него, присутствует на встрече.

Сторонники бывшего депутата ожидают, что он выйдет к ним через главный вход.

Напомним, что в Бишкеке уже четвертые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники Садыра Жапарова требуют назначить его премьер-министром.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168378/
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