В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились 10 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке коронавирусом заразился один медик, в Чуйской области — один, в Ошской — четыре, в Джалал-Абадской — три, в Таласской — один.

За сутки выписали из стационаров с выздоровлением одного медработника, из домашней самоизоляции — двух.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 364, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3 тысячи 72.