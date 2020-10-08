Курсан Асанов: Я не позволю расколоть страну по национальному признаку

В Кыргызстане есть политические силы, которые пытаются ради дальнейшей дестабилизации использовать национальный и региональный вопросы.

Об этом сегодня на брифинге в Бишкеке сообщил и. о. министра внутренних дел Курсан Асанов.

«Я не буду называть фамилии, скажу, что мы работаем и следим за тем, чтобы правокаторы не задействовали ради своих целей национальный и региональный вопросы. Я как генерал гарантирую — пресекать и наказывать за такое будем жестко!».

Он также отметил, что ситуация в стране остается непростой, но стабильной.

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, напомним, 6 октября стал комендантом Бишкека и и. о министра внутренних дел КР.