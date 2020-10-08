Освобождая из тюрем заключенных, митингующие нападали на сотрудников ГСИН

Эксперты Национального центра по предупреждению пыток завляют, что на сотрудников ГСИН оказывали давление митингующие, когда освобождали из СИЗО и колоний заключенных.

По данным НЦПП, протестующие угрожали, били, оскорбляли военнослужащих. «Сотрудники закрытых учреждений были вынуждены подчиниться требованиям митингующих. Следует незамедлительно урегулировать вопросы нормализации работы учреждений уголовно-исполнительной системы, обеспечив четкое соблюдение законов и международных стандартов прав человека», — подчеркнули в НЦПП, добавив, что митингующие должны действовать только в рамках правового поля — без насилия и угроз.

Напомним, 6-7 октября после беспорядков в Бишкеке, из заключения были освобождены толпой протестующих бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-депутат Садыр Жапаров, быший премьер-министр Сапар Исаков. Из СИЗО и колоний вышли все фигуранты уголовных дел по событиям в Кой-Таше и модернизации ТЭЦ. Освобожден бывший сотрудник таможни Эмильбек Кимсанов и приговоренный 5 октября к 9 годам лишения свободы экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.