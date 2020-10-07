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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Садыр Жапаров считает свое выдвижение и решение суда законными

Садыр Жапаров считает, что принятое за один день решение суда о его невиновности законно. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Он также назвал свое выдвижение на пост премьер-министра легитимным.

«Я многих депутатов не знаю. Они должны поддержать меня не из-за моей личности, а ради стабильности в стране», — сказал Садыр Жапаров.

На вопрос, считает ли он, что суд вынес законное решение, рассмотрев дело и оправдав его за один день, Жапаров ответил: «Депутаты сказали, что нужно снять судимость, чтобы стать кандидатом на пост премьер-министра. Мой адвокат подал в суд, и суд решил вчера. Считаю решение законным».

Садыр Жапаров был осужден и отбывал наказание в колонии. Суды всех инстанций приговорили его к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР. Его освободили после беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября.

Вчера на экстренном заседании парламента в гостинице «Достук» часть депутатов ЖК утвердила кандидатуру Садыра Жапарова на должность и. о. премьер-министра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168148/
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