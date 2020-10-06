Беспорядки в Бишкеке. Неизвестные пытаются прорваться в гостиницу «Достук»

В здание отеля «Достук», где проходит заседание парламента, пытаются прорваться неизвестные.

Примерно в 20.50 группа людей пыталась зайти в здание, однако их не пустили.

Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова перекрыли здание в гостиницу изнутри.

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На улице решения депутатов ждут более тысячи человек.

Отметим, что сейчас на заседании парламента присутствуют 35 человек. Они выдвигают кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Но кворум собрать не удалось. Другая группа нардепов заседает в Доме кино — они против назначения Садыра Жапарова на пост премьера.