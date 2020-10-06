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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. На заседание парламента не пускают журналистов

На заседание парламента, которое проходит в отеле «Достук», не пускают журналистов.

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Двери в помещение перекрыты. Делегаты также не смогли зайти на заседание.

Организаторы не объясняют свои действия. Они лишь просят успокоиться тех, кто хочет пройти во внутрь.

Отметим, что в отеле депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва, поддерживающие Садыра Жапарова, проводят внеочередную сессию. Но кворум собрать не удалось. Другая группа нардепов заседает в Доме кино — они против назначения Садыра Жапарова на пост премьера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167953/
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