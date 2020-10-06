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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки продолжаются. Около отеля «Достук» требуют отставки старых политиков

В Бишкеке около отеля «Достук» проходит митинг. Примерно тысяча человек требует, чтобы из политики ушли старые персоны. Участники акции протеста скандируют «Власть молодым!»

Отметим, что в отеле депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва, поддерживающие Садыра Жапарова, проводят внеочередную сессию. Но кворум собрать не удалось. Другая группа нардепов заседает в Доме кино — они против назначения Садыра Жапарова на пост премьера.

Организаторы митинга просят не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Несколько представителей из числа протестующих зашли в отель к депутатам.

Сегодня Жогорку Кенеш — единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167952/
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