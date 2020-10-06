19:24
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Снести нельзя оставить. Митингующие решают, что делать с забором «Белого дома»

В Бишкеке митингующие не могут определиться, сносить им забор вокруг «Белого дома» или нет.

У протестующих, захвативших «Белый дом», дилемма. Они не знают, сносить им забор вокруг государственного здания или нет. Одни высказываются за снос, чтобы тем самым, по их словам, подчеркнуть открытость власти. Другие, напротив, призывают не торопиться и пока починить ворота.

Демонтировать забор вокруг «Белого дома», напомним, сегодня поручил временно исполняющий обязанности мэра столицы Жоошбек Коеналиев. Об этом говорится в его первом приказе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167935/
просмотров: 1221
Версия для печати
Материалы по теме
«Белый дом» разгромлен, активисты просят всех покинуть его
Беспорядки в Бишкеке. Пожар в «Белом доме» локализовали
Пожар в «Белом доме» тушат три пожарных расчета и митингующие
Беспорядки в Бишкеке. Горят кабинеты на нескольких этажах «Белого дома»
Омурбек Суваналиев объяснил, зачем он прибыл в ГКНБ
Минкультуры: Забор вокруг Исторического музея стоит для безопасности граждан
Забор вокруг Исторического музея. Мэрия не выдавала документов на его установку
Вокруг Исторического музея устанавливают забор. Бишкекчане недовольны
Препятствия для заезжающих машин ночью не видны и опасны для пешеходов
В Бишкеке демонтируют незаконные заграждения внутри дворов
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
19:18
Курсан Асанов провел инструктаж с дружинниками и милиционерами Курсан Асанов провел инструктаж с дружинниками и милици...
19:11
Беспорядки в Бишкеке. Неизвестные напали на офис ОАО «Кыргызалтын»
19:06
Снести нельзя оставить. Митингующие решают, что делать с забором «Белого дома»
19:03
Одичали? Местные жители привязали к дереву председателя села и участкового
18:46
Беспорядки в Бишкеке. Коллектив отстоял Пятый канал