Снести нельзя оставить. Митингующие решают, что делать с забором «Белого дома»

В Бишкеке митингующие не могут определиться, сносить им забор вокруг «Белого дома» или нет.

У протестующих, захвативших «Белый дом», дилемма. Они не знают, сносить им забор вокруг государственного здания или нет. Одни высказываются за снос, чтобы тем самым, по их словам, подчеркнуть открытость власти. Другие, напротив, призывают не торопиться и пока починить ворота.

Демонтировать забор вокруг «Белого дома», напомним, сегодня поручил временно исполняющий обязанности мэра столицы Жоошбек Коеналиев. Об этом говорится в его первом приказе.