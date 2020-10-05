Выборы-2020. Волонтеры собирают мусор на митинге против итогов голосования

В Бишкеке продолжается митинг партий, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября. Волонтеры собирают мусор на площади Ала-Тоо. Видео опубликовали в соцсетях.

Сообщается также, что выступающие обратились к предпринимателям. Они просят помочь с организацией питания для участников акции протеста, а также установить биотуалеты.

Напомним, на площади митингуют представители и сторонники 11 партий — «Ата Мекена», «Бир Бола», «Бутун Кыргызстана», «Замандаша», «Республики», «Мекенчила», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократов Кыргызстана», «Реформы», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Сообщается, что на акции протеста присутствуют около 5 тысяч человек.