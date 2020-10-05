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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Тамерлан Ибраимов прокомментировал итоги голосования 4 октября

Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов прокомментировал 24.kg предварительные итоги парламентcких выборов, прошедших в Кыргызстане.

Собеседник отметил, что как избиратель он разочарован, потому что партия, за которую голосовал, не прошла в парламент.

«Как сторонний наблюдатель вижу, что политический плюрализм присутствовал и каждый проголосовал как хотел. Прошедшие выборы наглядно показали, какие механизмы, причем уже много лет, более эффективно работают на кыргызстанском электоральном поле», — сказал Тамерлан Ибраимов.

Самые мощные механизмы — это деньги и админресурс.

Тамерлан Ибраимов

По его словам, если снижается роль административного ресурса, как это было на выборах в 2010 году, электоральное поле пустым не остается. Проявляется не вдумчивый и осознанный выбор, а другие стимулы. Пустоту начинают заполнять деньги и порой даже криминальные структуры, трансформируя все в массовый сетевой подкуп избирателей. В 2015 году админресурс на выборах в парламент повысился, но подкуп не перестал быть массовым. На выборах-2020 админресурс был на вторых ролях, и поэтому капитал показал себя в еще большей мере.

«Каждый новый электоральный цикл в Кыргызстане, к сожалению, не ведет к повышению сознания избирателей, а лишь закрепляет негативное правило — часть не ходит на выборы, а те, кто идут, особо не верят никому и поэтому все больше голосуют за деньги. Есть конечно и те, кто голосует честно и разумом, но таких пока не большинство», — отметил эксперт.

Следует также отметить, что некоторые из непрошедших партий на предыдущих выборах сами активно занимались подкупом избирателей. Сейчас они чуть ли не громче всех выступают против подкупа. Странно наблюдать это лицемерие.

Тамерлан Ибраимов

«Демократия и свободы сами по себе еще ничего не значат, если не научиться ими пользоваться разумно и осознанно. Нужно дорасти до демократии. Мы пока только пытаемся это делать. Одной из главных причин роста, согласованной с обоих сторон покупки-продажи голосов, является маргинализация населения. Остановить этот процесс и повернуть вспять может улучшение уровня жизни и образованности граждан. Процесс это долгий, но по-другому не получается», — сказал собеседник.

Тамерлан Ибраимов считает некорректным обвинять оппозиционные партии в том, что они не смогли объединиться.

«Значит, не хотели или не смогли. Они ведь все разные. Большую роль играют амбиции лидеров партий. Всем хочется играть первую скрипку. Имеют место обиды, прошлые и настоящие. В общем причин много», — пояснил он.

По словам эксперта, в Кыргызстане всегда относительно легко шло объединение против кого-то. В этом многие партии находили общий интерес. Но дальше, в силу разных причин, происходил раскол. Поэтому лучше иметь ясную позицию отдельных партий, чем противоречивый союз разностей.

«Впрочем, если бы на политическом поле страны появились системные партийные союзы идеологического толка, то вся политическая система страны от этого только бы выиграла. Надеюсь, что в будущем так будет», — добавил Тамерлан Ибраимов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167604/
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