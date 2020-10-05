15:50
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Количество участников митинга продолжает увеличиваться

В Бишкеке на площади Ала-Тоо продолжается митинг партий, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября.

Количество участников акции протеста увеличилось, по разным данным, до 2 тысяч человек.

Они под песню Виктора Цоя «Перемен» скандируют, также звучат другие патриотические песни местных исполнителей.

Протестанты требуют аннулировать результаты парламентских выборов. Заявлено, что митинг бессрочный. Чтобы не допустить провокаций, мужчины встали живым щитом и не пропускают к трибуне никого из посторонних лиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167599/
просмотров: 2489
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Митингующие у Театра оперы и балета теперь направились на площадь Ала-Тоо
Выборы-2020. Белорусский сценарий Кыргызстану не подходит
Выборы-2020. У здания Театра оперы и балета проходит митинг четырех партий
Выборы-2020. Студентам Бишкека запрещают выходить на митинг: грозят отчислением
Выборы-2020. Митингующие на площади собирают деньги на еду
Выборы-2020. На митинге партий вновь произошла стычка
Выборы-2020. Митинг объявили бессрочным: число участников увеличивается
Выборы-2020. Для партий, не прошедших в парламент, итоги должны стать уроком
Центр мониторинга парламентских выборов «Келечекке жол» дал оценку плебисциту
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не&nbsp;только документ, но&nbsp;и&nbsp;копию Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не только документ, но и копию
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
5 октября, понедельник
15:44
Выборы-2020. Кыргызстан может вернуться к мажоритарной системе Выборы-2020. Кыргызстан может вернуться к мажоритарной...
15:33
Выборы-2020. Тамерлан Ибраимов прокомментировал итоги голосования 4 октября
15:31
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
15:27
Россия может вновь закрыть границы из-за коронавируса
15:27
В Таласе на митинг вышли представители «Ата Мекена» и «Республики»