Выборы-2020. Количество участников митинга продолжает увеличиваться

В Бишкеке на площади Ала-Тоо продолжается митинг партий, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября.

Количество участников акции протеста увеличилось, по разным данным, до 2 тысяч человек.

Они под песню Виктора Цоя «Перемен» скандируют, также звучат другие патриотические песни местных исполнителей.

Протестанты требуют аннулировать результаты парламентских выборов. Заявлено, что митинг бессрочный. Чтобы не допустить провокаций, мужчины встали живым щитом и не пропускают к трибуне никого из посторонних лиц.