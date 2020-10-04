Выборы-2020. Избирательный порог преодолели пять партий

В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша. По данным, поступившим с автоматически считывающих урн, 7-процентный барьер преодолели пять партий.

По словам главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, 2 тысячи 39 участков дали свои отчеты, это 82,38 процента, данные обновляются в режиме реального времени. Проголосовали 45,54 процента. По предварительным данным, лидируют «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан», «Мекенчил».

Остальные не набрали 7 и более процентов голосов. Информация постоянно обновляется. По 0,7-процентной региональной квоте данные обрабатываются.

Напомним, за депутатские мандаты боролись 16 партий.