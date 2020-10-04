Выборы-2020. Самая высокая явка избирателей в городе Ош

Самая высокая явка избирателей отмечается в Оше — 56 процентов. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, активно голосуют также в Джалал-Абадской области. Там явка составила 47 процентов. В Ошской и Таласской областях — 46 процентов.

Зампредседателя ЦИК подтвердил, что в южных областях КР наблюдается активная явка представителей национальных меньшинств. Абдыжапар Бекматов напомнил: согласно закону, каждый человек имеет право голосовать, несмотря на рассовую и религиозную принадлежность.

«Все граждане имеют право голосовать. Возможно, явка избирателей связана с убеждениями людей», — сказал Абдыжапар Бекматов.

В Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. По стране открыты 2 тысячи 430 участков и 45 — за рубежом. Голосование завершится в 20.00, и уже к 22.00 ЦИК готова представить предварительные итоги выборов депутатов парламента седьмого созыва.