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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Окончательные итоги выборов будут известны после ручного подсчета голосов

«Окончательные итоги выборов будут известны после ручного подсчета голосов», — ответила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова на вопрос журналиста о появившихся в Сети итогах голосования на Сахалине и Владивостоке.

«При завершении голосования итоговые отчеты АСУ с подписью и печатью раздаются всем присутствующим наблюдателям. Это обеспечивает прозрачность выборного процесса. Но это предварительные итоги, окончательные будут подведены по итогам ручного подсчета», — сказала она.

Отметим, что за рубежом открыты 45 избирательных участков. Выборы в Южно-Сахалинске и Владивостоке уже прошли. Всего за пределами страны уже проголосовали 5 тысяч 283 человека (16,2 процента от включенных в список избирателей).

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167429/
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