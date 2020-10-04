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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Маски с меткой. ЦИК не знает, повлияют ли они на ход выборов

В социальных сетях распространяют фотографии избирателей и некоторых наблюдателей в помеченных масках.

По словам пользователей социальных сетей, по цвету и метке на маске определяется принадлежность избирателя к той или иной партии.

«Маски разного цвета и с разными метками. У некоторых написано «не для продажи». У каждой политорганизации свой цвет», — сообщили читатели.

Лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова назвала маски с меткой новой технологией контроля за подкупленными избирателями.

Во время пресс-конференции член Центризбиркома Тынчтыкбек Шайназаров заявил, что пока неизвестно, будет ли считаться нарушением голосование в помеченных масках. «К внешному виду избирателя нет требований, поэтому не могут сказать: «Почему ты в такой маске?» Мы не знаем, насколько это повлияет на ход выборов», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167411/
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