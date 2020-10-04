Наблюдатели зафиксировали нарушения на нескольких избирательных участках

Представители общественного фонда «Общее дело» зафиксировали ряд нарушений на нескольких избирательных участках.

В частности, отмечено несвоевременное начало заседания членов участковых избирательных комиссий на участках № 1305 и 1321 в Бишкеке, 8152 в Кадамджайском районе Баткенской области.

Отмечено отсутствие жеребьевки на участках № 1305 и 1321 в столице. На последнем не пересчитали бюллетени. Не было повторной сверки и на участках № 1208 в Бишкеке, 7378 в Панфиловском районе и 7211 в селе Сокулук.

Несвоевременно открылся участок № 8125 в Кадамджайском районе Баткенской области.

Наблюдатели относят эти нарушения к категории незначительных.

Они подчеркивают, что на большинстве избирательных участков (91 процент) УИК полностью соблюдали процедуры профилактики в связи с COVID-19 во время открытия. Наблюдатели сообщили, что УИК частично соблюдали эти процедуры на 8 процентах избирательных участков. На 96 процентах в соответствии с законом провели жеребьевку по распределению ролей между членами УИК. Почти на всех избирательных участках (99,7 процента) продемонстрировали пустые урны для голосования, а на 99 процентах их надлежащим образом опломбировали.

Подписанный контрольный лист опустили в урну на 98 процентах избирательных участков, а ручной подсчет полученных бюллетеней провели на 93 процентах избирательных участков.

Напомним, что участки закроются в 20.00. За места в Жогорку Кенеше борются 16 партий.