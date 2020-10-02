Готовность исправительных колоний к новой волне COVID-19 оценили эксперты

В Чуйской области оценивают готовность закрытых учреждений к вероятной второй волне коронавируса. Об этом сообщили в правозащитной организации «Бир дуйно».

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По ее данным, Национальный центр по предупреждению пыток, а также правозащитное движение «Бир дуйно» начали серию превентивных посещений исправительных колоний в регионе.

Кроме этого, совместно с институтом омбудсмена планируются визиты в психоневрологические учреждения и детские дома области.

«Эксперты оценивают проведенные мероприятия руководством учреждений в связи с COVID-19, а также их готовность к возможной второй волне коронавируса, обеспеченность необходимыми средствами и планами действий в осенне-зимний период. Исследования ведутся и в сфере соблюдения прав человека. На сегодня уже выявлены как положительные, так и отрицательные стороны в работе колоний, которые фиксируются. По результатам сделаем совместный отчет, включающий рекомендации госорганам», — проинформировали в организации.

Отмечается, что «Бир дуйно» предоставит закрытым учреждениям и детским домам СИЗ, дезинфицирующие средства и информационные материалы по эффективной профилактике и защите от коронавируса.