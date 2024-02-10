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Агент 024

В колонии № 31 скончался заключенный. Тело родственникам выдали спустя 20 дней

В исправительной колонии № 31 скончался осужденный. Родственникам сообщили о его смерти лишь спустя три недели.

В редакцию 24.kg обратилась племянница Магирама Чауш-оглы (Чаушева). По ее словам, родственники намерены добиваться наказания сотрудников исправительной колонии.

Девушка сообщила, что ее дядя умер 17 января, о его смерти родные узнали 6 февраля, продержав его в морге 20 дней.

«У меня дядя Чауш-оглы Магирам Хасанович, 1976 года рождени, отбывал наказание в исправительной колонии № 31. В начале января он заболел, его положили в тюремную больницу. 7 января он связался с родственником и сообщил, что болен и ему предстоит операция. Мы хотели уточнить диагноз, он сказал, что врач свяжется с нами. На этом связь прервалась», — рассказала племянница умершего.

Она отметила, что родственники неоднократно пытались созвониться с Магирамом Чауш-оглы. «Мы уже собирались ехать в Бишкек. Сами живем в Таразе (Казахстан). Не сообщив родным и близким, дяде 10 января провели операцию. Хотя это было противопоказано, так как ему поставили диагноз «цирроз печени», — рассказала девушка.

Она заметила, что после смерти дяди им не дали должным образом осмотреть тело, у близких не было возможности попрощаться.

«Его забрали с морга, домой привезли, даже полчаса не оставили, лицо дяди не показали. Тело начало разлагаться уже. На дворе XXI век, существуют же данные, можно же было связаться с родными», — сетуют родственники.

В СИН пока не комментируют ситуацию, обещав позже предоставить ответ.

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