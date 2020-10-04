Мгновения жизни. Сентябрьская Ала-Арча и высокогорный Мин-Куш

Сегодня в выпуске мы собрали фотографии практически из всех регионов Кыргызстана. Получилась своеобразная «солянка», объединенная одной темой — красотой нашего Кыргызстана.

Сегодня сразу выбираемся из Бишкека. Первая остановка в Национальном природном парке «Ала-Арча». Осень здесь уже разлила краски, что и запечатлел во время прогулки Владислав Ногай.

Прокатимся еще по Чуйской области до Горной Маевки. Ее фотографии сделал Аскар Тойматов.

«Отдыхали с мужем на Иссык-Куле, очень любим осеннее озеро, оно такое спокойное, а в солнечных лучах бабьего лета так прекрасно. Утром Иссык-Куль ласковый, днем игривый, а к вечеру, когда заходит солнце, суровый и серьезный, но все равно очень добрый», — поделилась впечатлениями Евгения Дорохина.

Высокогорная промышленная долина Мин-Куш в Нарынской области — наша следующая остановка. Снимки сделаны с высоты 3 100 метров со склона горного хребта Молдо-Тоо Юрием Калюгиным.

Давно у нас не было Таласской области. Заглянем с помощью Дуйшена Исмаилова в Кара-Бууринский район.

Теперь отправимся на юг республики. Попасть туда и не увидеть Токтогульское водохранилище вряд ли получится. А таким его увидел Урмат Чырмашев.

Фото Урмата Чырмашева. Токтогульское водохранилище

И еще дальше на юг — в местность Алайкуу Кара-Кульджинского района — нас позвал Бактыяр Сагымбаев.

Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие по республике. Если и вам есть, что показать, то вы легко можете стать автором нашей рубрики.

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