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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшему президенту разрешили участвовать в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

Адвокат Сергей Слесарев просил судью обеспечить доставку бывшего президента Алмазбека Атамбаева для участия в процессе. Председательствующий на заседании Марат Сыдыков удовлетворил ходатайство. Бывший глава государства будет доставлен на следующее заседание, которое состоится 2 октября.

Ранее, отметим, подсудимому Атамбаеву суд запретил участвовать в разбирательстве из-за нарушения порядка в зале заседаний. 

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166890/
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