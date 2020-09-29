Врача из Нооката, находящуюся в коме из-за COVID-19, переведут в Бишкек

Заместителя главного врача медицинского центра «Барын» Ноокатского района Мукарам Урайимову, которая полгода находится в коме из-за COVID-19, переведут в Национальный госпиталь в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, Мукарам Урайимова с первых дней регистрации больных с COVID-19 в Ноокатском районе работала в красной зоне и лечила пациентов, где сама заразилась вирусом.

«6 апреля 2020 года она была госпитализирована в Ноокатскую территориальную больницу, находилась в отделении ангионеврологии более двух месяцев. Затем проходила лечение в Ошской межобластной объединенной больнице (ОМОКБ). По словам руководства ОМОКБ в динамике отметилось увеличение реакции на внешние раздражители, в том числе на болевые, уменьшение атрофии мышц, нормализации циклов сна/бодрствования», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что по поручению премьер-министра Кубатбека Боронова ведется работа по транспортировке пациентки в Национальный госпиталь при МЗ КР для прохождения дальнейшего лечения.

«В порядке информации сообщаем, что Мукарам Урайимовой осуществлена компенсационная выплата в размере 200 тысяч сомов», — отметили в Минздраве.