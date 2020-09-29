13:55
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врача из Нооката, находящуюся в коме из-за COVID-19, переведут в Бишкек

Заместителя главного врача медицинского центра «Барын» Ноокатского района Мукарам Урайимову, которая полгода находится в коме из-за COVID-19, переведут в Национальный госпиталь в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, Мукарам Урайимова с первых дней регистрации больных с COVID-19 в Ноокатском районе работала в красной зоне и лечила пациентов, где сама заразилась вирусом.

Читайте по теме
Врачу из Нооката, которая полгода находится в коме из-за COVID-19, окажут помощь

«6 апреля 2020 года она была госпитализирована в Ноокатскую территориальную больницу, находилась в отделении ангионеврологии более двух месяцев. Затем проходила лечение в Ошской межобластной объединенной больнице (ОМОКБ). По словам руководства ОМОКБ в динамике отметилось увеличение реакции на внешние раздражители, в том числе на болевые, уменьшение атрофии мышц, нормализации циклов сна/бодрствования», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что по поручению премьер-министра Кубатбека Боронова ведется работа по транспортировке пациентки в Национальный госпиталь при МЗ КР для прохождения дальнейшего лечения.

«В порядке информации сообщаем, что Мукарам Урайимовой осуществлена компенсационная выплата в размере 200 тысяч сомов», — отметили в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166791/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Врачу из Нооката, которая полгода находится в коме из-за COVID-19, окажут помощь
COVID-19. Число умерших в мире превысило 1 миллион. Еще 33 миллиона заразились
В ресторане Джалал-Абада остановили свадьбу — у заведения уже есть штраф
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В КР выявили 167 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 46 522
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 142 человека
Расследование 24.kg. Три просчета властей, которые привели к вспышке COVID-19
В Баткенской области пересмотрели ограничения. Транспорт будет ездить
Борьба с коронавирусом. $1 миллион привлек Фонд «Сорос — Кыргызстан» для помощи
Дизайнер из-за COVID-19 вместо живых моделей вывел на подиум кукол-марионеток
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Mедиков Кыргызстана уволили за&nbsp;привлечение внимания к&nbsp;опасным условиям труда Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда
Бизнес
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
29 сентября, вторник
13:53
Венгерская компания запустит в КР производство трансформаторов и насосов Венгерская компания запустит в КР производство трансфор...
13:26
Врача из Нооката, находящуюся в коме из-за COVID-19, переведут в Бишкек
13:11
В Бишкеке задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков
12:52
Конфликт в Нагорном Карабахе. Посольство Азербайджана озвучило свою позицию
12:41
Выборы-2020. В Оше представитель партии раздавал уголь избирателям