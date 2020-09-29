В Кыргызстане создали первую школу инсульта

Кыргызское научно-медицинское общество неврологов совместно с кафедрой неврологии и клинической генетики КГМА создали первую школу инсульта в Кыргызстане для больных, их родственников и ухаживающих лиц. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в Кыргызстане ежегодно более 15 тысяч людей переносят инсульт, 80 процентов из них становятся инвалидами из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и теряют трудоспособность.

«Школа инсульта улучшит качество жизни пациента и его семьи при помощи обучения простейшим реабилитационным манипуляциям и правильному уходу за пациентом», — отметили в ведомстве.

В связи с эпидемиологической ситуацией школа будет проводиться в онлайн-режиме в форме презентационных семинаров и бесед. Специалисты расскажут, что такое инсульт, как проводить физическую реабилитацию, покажут методики восстановления нарушенной речи, памяти, мышления, объяснят, как правильно проводить психологическую реабилитацию пациентов.

Начата разработка сайта и мобильного приложения школы инсульта. Создана группа в WhatsApp для пациентов, где будут публиковать сообщения о предстоящих мероприятиях и новости.

Дополнительную информацию можно узнать по номеру: 0500303744.