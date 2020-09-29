22:27
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Общество

В Кыргызстане создали первую школу инсульта

Кыргызское научно-медицинское общество неврологов совместно с кафедрой неврологии и клинической генетики КГМА создали первую школу инсульта в Кыргызстане для больных, их родственников и ухаживающих лиц. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в Кыргызстане ежегодно более 15 тысяч людей переносят инсульт, 80 процентов из них становятся инвалидами из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и теряют трудоспособность.

«Школа инсульта улучшит качество жизни пациента и его семьи при помощи обучения простейшим реабилитационным манипуляциям и правильному уходу за пациентом», — отметили в ведомстве.

В связи с эпидемиологической ситуацией школа будет проводиться в онлайн-режиме в форме презентационных семинаров и бесед. Специалисты расскажут, что такое инсульт, как проводить физическую реабилитацию, покажут методики восстановления нарушенной речи, памяти, мышления, объяснят, как правильно проводить психологическую реабилитацию пациентов.

Начата разработка сайта и мобильного приложения школы инсульта. Создана группа в WhatsApp для пациентов, где будут публиковать сообщения о предстоящих мероприятиях и новости.

Дополнительную информацию можно узнать по номеру: 0500303744.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166786/
просмотров: 217
Версия для печати
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Бизнес
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
29 сентября, вторник
22:17
«Самый быстрый» электросамолет в мире испытала Rolls-Royce «Самый быстрый» электросамолет в мире испытала Rolls-Ro...
21:51
В Кыргызстане создали первую школу инсульта
21:28
В Пскове два кыргызстанца напали на полицейского. Их нашли спустя четыре года
21:24
Скажи «НЕТ!» коррупции. Голосуй за партию «Ата Мекен» № 6!
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 сентября: дожди